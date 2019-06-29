Denizlispor'u üzen haber! Eski başkan Ali İpek hayatını kaybetti

Denizlispor Kulübü'nün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticilerinden Ali İpek, 64 yaşında vefat etti.

Yeşil-siyahlı kulüpte 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İpek, evli ve iki çocuk babasıydı.

Denizlispor, Ali İpek'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda,"Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.