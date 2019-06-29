HABER /  SPOR

Denizlispor'u üzen haber! Eski başkan Ali İpek hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Denizlispor'u üzen haber! Eski başkan Ali İpek hayatını kaybetti

Denizlispor Kulübü'nün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticilerinden Ali İpek, 64 yaşında vefat etti.

Yeşil-siyahlı kulüpte 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İpek, evli ve iki çocuk babasıydı.

Denizlispor, Ali İpek'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda,"Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
İtalyanlar duyurdu! Efsane hoca Eljif'e kafayı taktı
İtalyanlar duyurdu! Efsane hoca Eljif'e kafayı taktı
Uzman uyardı! Karanlıkta televizyon izlemek hangi hastalığı tetikliyor!
Uzman uyardı! Karanlıkta televizyon izlemek hangi hastalığı tetikliyor!
İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa
İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa
Başakşehir'in eski yıldızı Kudrayshov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı
Başakşehir'in eski yıldızı Kudrayshov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı
Kredi kartı faiz oranları değişti karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı faiz oranları değişti karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Trump’tan sürpriz Kim Jong teklifi kimse bunu beklemiyordu
Trump’tan sürpriz Kim Jong teklifi kimse bunu beklemiyordu
Çete kimsesiz ve maddi durumu olmayan kadınları kandırmışlar
Çete kimsesiz ve maddi durumu olmayan kadınları kandırmışlar
Ayakta kırmızı lekeler neden olur hastalık belirtisi mi?
Ayakta kırmızı lekeler neden olur hastalık belirtisi mi?
Kayseri'de dehşet veren kaza: 4 ölü 1 yaralı
Kayseri'de dehşet veren kaza: 4 ölü 1 yaralı
Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Ali Babacan depremi
Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Ali Babacan depremi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Erdoğan Merkel ile görüştü
Erdoğan Merkel ile görüştü
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Yorumlar