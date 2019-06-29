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Trump’tan sürpriz Kim Jong teklifi kimse bunu beklemiyordu

Trump’tan sürpriz Kim Jong teklifi kimse bunu beklemiyordu

Dünya siyasetinin kalbi iki gün için Japonya'nın Osaka kentinde atarken, G20 Zirvesi için bu ülkede olan ABD Başkanı Trump, sürpriz bir çağrı yaptı.

ABD lideri Trump, bu gece sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u görüşmeye davet etti.

Trump, “Çin Devlet Başkan Şi Cinping de dahil olmak üzere çok önemli bazı görüşmelerden sonra Güney Kore’ye gitmek üzere (Başkan Moon ile) Japonya’da ayrılacağım. Oradayken, Kuzey Kore Başkanı bunu görürse, elini sıkmak ve merhaba demek için onunla sınırda (Kuzey Kore-Güney Kore) buluşurum” yazdı.

''İki dakikalığını birbirimizi görürüz ve bu iyi olur”

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong’a yönelik “Eğer orada olursa, iki dakikalığını birbirimizi görürüz ve bu iyi olur” demişti.

Trump’ın bu çıkışından sadece birkaç saat sonra Kuzey Kore’nin dış ilişkilerden sorumlu bakan yardımcılarından Choe Son Hui, “Bunu ilginç bir öneri olarak görüyoruz, fakat bununla ilgili resmi bir teklif almadık” açıklaması yapmıştı.

Daha önce iki kez buluştular

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore
Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019’da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, “Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık” demişti.

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