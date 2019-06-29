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Kayseri'de dehşet veren kaza: 4 ölü 1 yaralı

Kayseri'de dehşet veren kaza: 4 ölü 1 yaralı

Kayseri'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu 70. kilometresinde N.E. idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan N.E., M.E. , H.E. ve D.E. hayatını kaybederken yaralı olarak kurtulan F.E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapanların mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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