HABER /  POLİTİKA

Erdoğan Merkel ile görüştü

Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü. 

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı yeni partiye ilişkin kulis bilgilerini patlattı İsmi için bakın ne düşünülmüş
Nagehan Alçı yeni partiye ilişkin kulis bilgilerini patlattı İsmi için bakın ne düşünülmüş
Acı son! Yoldan karşıya geçmek istemişti
Acı son! Yoldan karşıya geçmek istemişti
Başakşehir Mehmet Topal'ın peşinde
Başakşehir Mehmet Topal'ın peşinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Trump Türkiye'ye adil davranılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Trump Türkiye'ye adil davranılmadı
Soldado'nun yeni adresi belli oluyor
Soldado'nun yeni adresi belli oluyor
Beyaz Saray'dan Trump Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama
Beyaz Saray'dan Trump Erdoğan görüşmesine ilişkin önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı
Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı
Alper Uludağ Konyaspor'da
Alper Uludağ Konyaspor'da
Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı 2019
Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı 2019
Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası
Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası
İmar barışı sonrası İstanbul'da iki ilçede konut fiyatları fırladı
İmar barışı sonrası İstanbul'da iki ilçede konut fiyatları fırladı
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz izleyen şok oldu!
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz izleyen şok oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü S-400 açıklaması
DGS sınav giriş belgesi alma TC ile DGS sınav yeri sorgulama ÖSYM
DGS sınav giriş belgesi alma TC ile DGS sınav yeri sorgulama ÖSYM
Yorumlar 1 yorum