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Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Ali Babacan depremi

Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Ali Babacan depremi

ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, Ali Babacan’la görüşen kişinin Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti içindeki küskünlerin yeni parti kuracağı uzun süredir konuşuluyor. 23 Haziran’daki İstanbul seçiminin ardından Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarına hız verdiği biliniyor.

Gürkan Hacır, Babacan’ın parti çalışmaları hakkında katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hacır, parti çalışmalarında Babacan’ın farklı kesimlerle de görüştüğünü belirtip, görüşülen isimler arasında Atatürkçü Düşünce Derneği’nden de (ADD) kişilerin olduğunu söyledi. Hacır’ın bu sözleri ADD’de yeni bir tartışma başlattı.

ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, sosyal medya hesabından Hacır’ın sözlerini aktardı ve Babacan’la görüşen kişinin ADD’den istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Ateşoğlu şunları kaydetti:

“Ali Babacan'ın kuracağı partide "Atatürkçü Düşünce Derneği'nden bazı isimlerin olduğu konuşuluyor, hatta üst düzey. (27 Haziran CNN Türk)"

1 gün geçti ADD'den yalanlama veya tekzip gelmedi. Kimler Ali Babacan ile birlikteyse ADD'den DERHAL İSTİFA etmelidir.

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