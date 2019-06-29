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İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa

İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa

31 Mart seçimleri sonrasında "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu, görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alıp göreve başlamasıyla birlikte İBB'den peş peşe istifa haberleri gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 hukuk müşaviri istifa ettiklerini duyurdu.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, İBB iştiraklerinden de bir istifa geldiğini yazdı.

"İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum" demişti

31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu'nun "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum" açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

İstifa etti 

23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tekrar İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu, görevinden istifa etti.

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