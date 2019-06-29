Başakşehir'in eski yıldızı Kudrayshov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Rus futbolcu Fyodor Kudrayshov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir zaman soyunma odasına inmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Rus futbolcu Fyodor Kudrayshov, ülke basınında Sport Express'e geçtiğimiz sezonla ilgili geniş bir röportaj verdi ve son derece çarpıcı tesptilerde bulundu.

''Forma giyemeyeceğim için ayrıldım'' diyen Rus futbolcu, ''En az 10 maç oynarsam sözleşmemi uzatma seçeneğim vardı. Ben 8 maç oynadım. Sezon sonu yönetimle konuştum. Clichy benim pozisyonumda oynuyordu. Güçlü bir futbolcu ve onunla rekabet etmek zor. Bunu anladım. Forma giyemeyeceğim için ayrıldım. Kimse bana oynama garantisi vermeyecekti çünkü. Rus Milli takımındaki yerimi kaybetme tehlikem vardı.'' ifadelerini kullandı.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasına inmedi''

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın siyasi kesimlerle ilişkisi olup olmadığı yönündeki soruya 'evet' yanıtını veren Kudrayshov, bunun dışında "Hayır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına geldiği yönündeki haberler doğru değil. Bu hiç olmadı. Kulübün 8 hissedarı vardı. Sadece bir kişiyle iletişim kuruyorduk. Diğerleri maçlara geldi ama soyunma odasına hiç inmedi.

''Pompalanan bir Galatasaray vardı''

Şampiyonluğun nasıl kaçtığına ilişkin konuşan Rus yıldız, ''Türkiye'de en iyi kulüplerin bile finansal açıdan sorunlar yaşadığını duydum. Başakşehir'de her şey nispeten normal. Şampiyon olan Galatasaray'da bile maaşlarda gecikme söz konusu. Ne olduğunu bilseydim bunu anlatırdım. Takımımız makine gibiydi. Beşiktaş maçının ilk yarısından sonra sanki makine kapatıldı ve tekrar açılmadı. Ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen küçük hatalar, detaylar belirledi. Kulüp başkanı her şeyi doğru yaptı. Hakem kararları ve basının yardımıyla pompalanan bir Galatasaray vardı. Çok fazla faktör vardı. Eğer ne olduğunu bilseydik emin olun avantajımızı korur ve şampiyon olurduk.

''Fatih Terim çok çirkin görünüyor''

Galatasaray'ın hakemler üzerinde etkisi olduğunu dile getiren Rus futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

''Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyor ve Başakşehir'in stadının adı da Fatih Terim. Terim, basında birçok kez konuştu. Başakşehir'in siyasi anlamda destek aldığını söyledi. Ülke liderlerinden hiçbir şekilde yardım gelmedi. Terim çok etkili bir insan. Sahada sürekli hakemlerle konuşuyor, onlarla diyalog haline giriyor. Galatasaray - Başakşehir maçında da bunu gördüm ve çok çirkin görünüyor.

''Arda Turan'da bir şeyler eksik''

Arda Turan'ın neden Türkiye'de oynadığını anlamadığını ifade eden Rus yıldız, "Neden Türkiye'de olduğunu anlayamadığım oyuncu Arda Turan. Barcelona'da, Atletico'da oynamış adam, çok şeyler kazanmış bir oyuncu ama sanki şu anda bir şeyler eksik. Belki motivasyonu yok, hevesi eksik." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en beğendiğin futbolcu?

- Atiba

Türkiye'de tanıştığın en garip futbolcu?

- Arda Turan

En iyi stat?

Avrupa'da en gürültülü statlardan biri olarak Beşiktaş'ın stadı gösterilirdi. Neden Beşiktaş'ı söyledim? Leipzig'in başına gelenleri okudum çünkü. Ancak Galatasaray'ın stadıyla kıyaslanamaz.