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İtalyanlar duyurdu! Efsane hoca Eljif'e kafayı taktı

İtalyanlar duyurdu! Efsane hoca Eljif'e kafayı taktı

İtalyan medyası, Napoli'nin hocası Carlo Ancelotti'nin Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yazdı.

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Eljif Elmas, İtalyanların gündeminden düşmüyor. Corriere della Sport, Napoli'nin Eljif'in transferi için ısrarcı olduğunun altını çizdi. 

Haberde, Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, başkan Aurelio De Laurentiis'e 19 yaşındaki Makedon yıldız için isteğini bir kez daha belirterek alınmasını talep ettiğini ve İtalyan teknik adamın Laurentiis'e, 'Bana mutlaka Eljif Elmas'ı alın' dediği aktarıldı.

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