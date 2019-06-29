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Fatih Terim'den yıldız isme rest: Al paranı git

Fatih Terim'den yıldız isme rest: Al paranı git

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, elinden çıkarmak istediği Yunan golcü Kostas Mitroglou'na rest çekti.

Kadrosunu Adem Büyük, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile güçlendiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da elindeki futbolcuları göndermenin hesaplarını yapıyor.

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı.

“Sana 600 bin euro verelim mukaveleni feshet''
Yönetimin ikna edemediği Yunan futbolcu için devreye giren Fatih Terim, yıllık 2.6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou’na “Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet” dedi.

Tek talibi Olimpiakos
Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou’na Olimpiakos “1 milyon euroluk” öneride bulundu.

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