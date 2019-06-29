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Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Sevgilisini ormanda döverek tehdit etmişti! Tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sevgilisi N.T.'yi (44), ormanlık alanda darp ederek, öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Hakan Çakmak (44), tutuklandı.

Keşan'da yaşayan Hakan Çakmak, yaklaşık 2 ay önce ayrıldıktan sonra tekrar barıştığı N.T.'yi aracına alarak, Beyendik beldesinde bulunan ormanlık alana götürdü.

Burada N.T.'ye ayrıldıkları dönemde görüştüğünü öne sürdüğü kişinin ismini soran ancak yanıt alamayan Çakmak, duruma sinirlendi. Hakan Çakmak, bunun üzerine N.T.'yi ormanlık alanda döverek, ölümle tehdit etti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden N.T., Hakan Çakmak'tan şikayetçi oldu. Çakmak, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada bıçak ve balta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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