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Müşteriler fark etti! Kısa sürece alevler içinde kaldı

Müşteriler fark etti! Kısa sürece alevler içinde kaldı

BAĞCILAR'da 5 katlı binanın alt katında bulunan mağaza çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.

Yangın, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında çıktı. Beş katlı bir binanın zemin katında bulunan mağazada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını önce müşteriler fark etti.

Mağaza kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangının üst katlara sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede panik yaşandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

İş yeri sahibi Ramazan Özdemir, "Yangın elektrik kontağından çıktı, müşteri fark etti yukarı geldi, yangın var dedi. O anda bir şey yapamadık. Hasar büyük, 500 bin TL var" şeklinde konuştu.

 

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