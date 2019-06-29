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Barcelona Ianis Hagi'nin peşinde

Barcelona Ianis Hagi'nin peşinde

Barcelona, Romanya U21 Milli Takımı'ndaki performansıyla göz kamaştıran Ianis Hagi'yi gündemine aldı.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, babasının izinden gidiyor. Genç oyuncu, Barcelona'nın transfer gündemine girdi.

Romanya'da yayın yapan Gazeta Sporturilor'un iddiasına göre Barcelona, 20 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi Viitorul Constanta'da bulunan Hagi için Katalan ekibinin ısrarcı davranacağı konuşuluyor. Viitorul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, futbolculuk döneminde 1993-95 yılları arasında Barcelona'da top koşturmuş ve ardından Galatasaray'a transfer olmuştu.

Barcelona'nın Ianis Hagi transferini 7-8 milyon euro civarında bir ücretle bitireceği iddia ediliyor. Daha önce Fiorentina forması da giyen Ianis Hagi, Romanya'nın yarı finalde elendiği U21 Avrupa Şampiyonası'nda 4 maçta 2 gole imza attı. Genç orta saha geride kalan sezonda ise Viitorul Constanta formasıyla 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 8 asist yaptı.

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