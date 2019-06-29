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Saadet Partisi'nin D-8 etkinliği Abdullah Gül'e dikkat çeken karşılama

11. Cumhurbaşkanı eski AK Partili Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin D-8 Örgütü kuruluşunun 22. yıl dönümü için İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kapıda karşıladığı Gül, salonda büyük alkış aldı.

D-8’de görev alan siyasetçilerin davet edildiği toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de çağrıldığı ancak Akşener’in bir önceki gece mazeret bildirerek toplantıya katılamayacağını söylediği öğrenildi.

Akşener son dakika iptal etti

Akşener, Çırağan Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe bir çelenk gönderdi.

Saadet Partisi kaynakları, Akşener’in de toplantıya katılmasının planlandığını ancak İyi Parti Genel Başkanı’nın ‘programındaki yoğunluk’ nedeniyle etkinliğe katılamayacağını cuma akşamı telefonla ilettiğini belirtti.

"Milli Görüş gömleğini çıkardık" sözlerinden dolayı hala mesafeliler

AK Parti'nin içinden çıktığı Fazilet Partisi'nin devamı olan Saadet Partisi de, 23 Haziran seçimleri sonrasında hızlanan yeni parti tartışmalarının odağında. Parti içerisinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir kanadın ise parti ile Abdullah Gül arasında bir süredir devam eden fikir alışverişi ve istişarelere pek de sıcak bakmadığı kaydediliyor. Gül ile 'yakınlaşmaya' mesafeli duran grup, AK Parti kurucularının "Milli Görüş gömleğini çıkardık" söylemini hatırlatıyor. 

D-8 nedir?

'Gelişen 8 Ülke' (D-8) topluluğunun kurulmasına yönelik olarak ilk adım, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 'Kalkınmada İşbirliği Konferansı' oluşturulmuştu. Bu konferansın ardından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları sonrasında 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan zirve ile D-8'in kuruluşu resmen ilan edilmişti. 

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