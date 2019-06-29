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Uyumadığı için kızını hastanelik eden babaya hapis cezası!

Demirören Haber Ajansı
Uyumadığı için kızını hastanelik eden babaya hapis cezası!

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A. (38), uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı döverek hastanelik etti. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertan A., 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, önceki gün gece yarısı sıralarında Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyü’nde meydana geldi. Ertan A., gece yarısı sıralarında uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı.

S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Altınok'un eşi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.'yı 'ciddi darp' suçundan gözaltına aldı. 

"İstemeden oldu, özer dilerim"

Mahkemeye çıkarılan Ertan A., “İstemeden oldu, çok çok özür dilerim” dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek “İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi

Yargıç İnan, Ertan A.'nın 45 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, küçük kız ise tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.



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