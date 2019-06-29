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Kıbrıs Mahkemesinden örnek karar! Çakmak hırsızlığına 15 ay hapis

Demirören Haber Ajansı
Kıbrıs Mahkemesinden örnek karar! Çakmak hırsızlığına 15 ay hapis

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir eve girerek, yaklaşık 3 Türk Lirası değerindeki çakmağı çalan Hasan Yalınayak, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi “Sanığın çalmış olduğu çakmağın maddi değeri cüzi görülebilir. Ancak hiç kimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olamaz” dedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir eve girerek, yaklaşık 3 Türk Lirası değerindeki çakmağı çalan Hasan Yalınayak, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi “Sanığın çalmış olduğu çakmağın maddi değeri cüzi görülebilir. Ancak hiç kimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olamaz” dedi.

Olay geçtiğimiz 6 Mart’ta Güzelyurt İlçesi'nde meydana geldi. Hasan Yalınayak, Osman Hür’e ait evin camını kırarak, salonda bulunan 3 TL’lik çakmağı çaldı. Olay polise intikal etti. Gözaltına alınan Yalınayak, ev açma, hırsızlık, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından yargılandı.

"İbretlik ceza verilmeli"

Daha önceden de sabıkalı olan Yalınayak, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme Başkanı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. 

"Hırsızlık suçları toplumun huzurunu kaçırdı" diyen Hüdaverdi ise "Sanığın çalmış olduğu çakmağın maddi değeri cüzi görülebilir. Ancak hiç kimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olamaz" dedi. Hüdaverdi, sanığa oy birliği ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.



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