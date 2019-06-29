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Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

BOTAŞ’ın 1 Temmuz’dan geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. BOTAŞ, konut ve saniyede doğalgaza zam yapmadı. Sadece, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 6.5 artırdı.

Enerji sektöründe, beklenen ikinci adım da geldi. 1 Temmuz’dan geçerli yeni elektrik fiyatlarının ardından doğalgaz tarifeleri de belli oldu.

Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu. BOTAŞ, tarifelerde sürpriz yaptı.

Habertürk'ün haberine göre beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

Santrallerde arttı

BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.

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