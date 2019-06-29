HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Ekrem İmamoğlu İBB'deki istifalarla ilgili ilk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu İBB'deki istifalarla ilgili ilk kez konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak ilk kez konuştu. İmamoğlu "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP -İYİ Parti il yöneticileri ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz.

"Hazırlıklar yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var"

82 bin çalışanına güveniyoruz büyükşehir belediyemizin ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıcı hep beraber süreci harekete geçireceğiz."

İlgili Haberler
VIP krizi İstanbul seçimini nasıl etkiledi? CHP'li vekil açıkladı İmamoğlu'nu kabul etmiyorum demişti İSPARK şefinden istifa Kemal Öztürk'ten CHP'li başkanlara yönelik yetki kararına tepki! Bu Ak Parti'nin sonunu getirir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Atatürk tablosuyla geldi İmamoğlu'nun İBB devir teslim törenine bakın
Foto Galeri Atatürk tablosuyla geldi İmamoğlu'nun İBB devir teslim törenine bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Aaron Wan-Bissaka Manchester United'da
Aaron Wan-Bissaka Manchester United'da
Uyumadığı için kızını hastanelik eden babaya hapis cezası!
Uyumadığı için kızını hastanelik eden babaya hapis cezası!
Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Taliban Afganistan’da 26 hükumet korucusunu öldürdü
Taliban Afganistan’da 26 hükumet korucusunu öldürdü
Başkan Tunç Soyer'den Kadifekale sakinlerine müjdeler
Başkan Tunç Soyer'den Kadifekale sakinlerine müjdeler
Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü
Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi
Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu
Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Kıbrıs Mahkemesinden örnek karar! Çakmak hırsızlığına 15 ay hapis
Kıbrıs Mahkemesinden örnek karar! Çakmak hırsızlığına 15 ay hapis
Wesley Sneijder'e gözaltı şoku! Ortalığı fena karıştırdı
Wesley Sneijder'e gözaltı şoku! Ortalığı fena karıştırdı
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Metin Feyzioğlu 'yalan' dedi canlı yayında gerçeği açıkladı
Metin Feyzioğlu 'yalan' dedi canlı yayında gerçeği açıkladı
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Galatasaray Ryan Babel'i KAP'a bildirdi
Yorumlar