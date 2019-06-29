Ekrem İmamoğlu İBB'deki istifalarla ilgili ilk kez konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak ilk kez konuştu. İmamoğlu "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP -İYİ Parti il yöneticileri ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz.

"Hazırlıklar yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var"

82 bin çalışanına güveniyoruz büyükşehir belediyemizin ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıcı hep beraber süreci harekete geçireceğiz."