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VIP krizi İstanbul seçimini nasıl etkiledi? CHP'li vekil Konda'nın anketini açıkladı

VIP krizi İstanbul seçimini nasıl etkiledi? CHP'li vekil Konda'nın anketini açıkladı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "KONDA Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu anket çalışmasına göre Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi'nin uyguladığı VIP yasağı nedeniyle yüzde 4 oy kazandı" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimlerinden önce geldiği Ordu'da yaşanan VIP olayının oyları yüzde 4 artırdığını söyledi.

Adıgüzel, "KONDA Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu anket çalışmasına göre Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi'nin uyguladığı VIP yasağı nedeniyle yüzde 4 oy kazandı" dedi.

23 Haziran seçimlerinden önce Ordu'ya giden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönerken Ordu-GiresunHavalimanı'nın VIP'ten geçmek istemiş ve Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla engellenmişti.

Burada yaşanan tartışmada İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a "İt" dediği öne sürülmüştü. 23 Haziran İstanbul seçimine giden süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım'a kadar birçok isim de bu iddiaya dair açıklamada bulunmuştu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 5 Haziran'da VIP'te yaşanan bu olayın Millet İttifakı'na artı puan kazandırdığını söyledi.

"Vali terfi almak için keyfi uygulama yaptı''

Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Vali Yavuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri BakanıSüleyman Soylu'yu yanlış yönlendirdiğini belirterek, "Daha önce bu olaya ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan talimat aldığını söylüyorduk. Ben bu olayı Sayın Valinin talimatla yapmadığını biliyorum.

Bunu kendi fevri hareketiyle tamamen Sayın Erdoğan'dan terfi alabilmek için bireysel olarak yaptığını biliyorum. Yani Sayın Soylu'nun veya yukarıdan gelen bir başka talimatın gelmediğini düşünüyorum. Maalesef Cumhurbaşkanını da, İçişleri Bakanını da bu işin içine dahil etmiştir ve yanlış yönlendirmiştir" dedi.

"Zararını iktidar partisi gördü"

Bu olayın iktidar partisine zarar verdiğini kaydeden Adıgüzel, "KONDA'nın anketine göre yüzde 4 puan sırf Ordu Valisi'nden dolayı eklendi İmamoğlu'na. O yüzden bu çukurun içerisine Cumhurbaşkanı daha fazla girmez. Bakın daire müdürleri, AK Parti'nin il yönetimi, milletvekilleri de bu adamdan memnun değil. Ordu'da bu adamdan bir tane memnun olan adam yok. Herkese rahatsızlık veriyor" diye konuştu.

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