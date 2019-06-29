Fenerbahçe'den Vedat Muriç için çılgın transfer paketi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Kosovalı golcü Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a futbolcu ve para teklifinde bulundu.

Werder Bremen'den ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum bölgesi için Vedat Muriç transferinde de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Bir süredir Kosovalı golcüyü gündeminde tutan sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor'un kapısını yeni bir teklifle çaldı.

Dev paket teklifi

Buna göre Fenerbahçe, Karadeniz ekibine 2,5 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra Berke Özer ve Barış Alıcı'yı takasta teklif etti. Sarı-lacivertli kulüp bu iki oyuncunun yanı sıra Alper Potuk ya da Sadık Çiftpınar ikilisinden birini de Vedat Muriç transferinde kullanmayı göze aldı.

Anlaşma tamamlanırsa imza atılacak

Vedat Muriç konusunda anlaşmanın tamamlanması halinde resmi adımların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

34 maçta 17 gol 8 asist

Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Vedat Muriç, geride kalan sezonda Süper Lig'de 34 maçın tamamında forma giyerken takımına 17 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.