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Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!

Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!

Yıllar önce kiracı olarak bulunan esnaf, elektrik aboneliğini iptal ettirmeyi unutunca hayatının şokunu yaşadı. Elektrik dağıtım şirketi, yıllar sonra işyerinin biriken elektrik faturası için icra başlattı. Mahkemenin 'mağdur' dediği eski kiracıya kara haber Yargıtay'dan geldi.

Ömer A. isimli esnaf, 2005 yılında boşalttığı iş yerindeki elektrik aboneliğini kapatmayı ihmal edince olanlar oldu.

Tam 8 sene sonra Ömer A.'nın kapısına dayanan elektrik dağıtım şirketi, biriken faturaların ödenmesini istedi. Ömer A., borcun kendisine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine dağıtım şirketi, Ömer A. hakkında icra takibi başlattı. Ömer A., icra takibinin iptali için dava açtı. Mahkeme, 2013 yılında icra takibinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme icra takibine haksız itiraz ettiğine hükmetti

1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran elektrik dağıtım şirketi, Ömer A.'nın icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini ve yüzde 20 az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istedi.

Davalının faturaya konu işyerinden 2005 yılında ayrıldığına dikkat çeken mahkeme, 2017 yılında verdiği hükümle, davalının kullanmadığı elektrik ücretini ödemesini hayatın olağan akışına ters buldu. Kararı dağıtım şirketi temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

''Borçtan müteselsilen sorumlu''

Davalının 2004 yılında elektrik abonesi olduğu işyerinin el değiştirdiğine dikkat çeken Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ömer A.'nın aboneliği kapatmadığını hatırlattı. Geçen ay açıklanan kararda, aboneliği iptal ettirmediği sürece fiili kullanıcı ile birlikte davalı abonenin borçtan müteselsilen sorumlu olduğu vurgulandı.

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