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Eskişehir Alpu'daki tepki çeken termik santrale ilişkin yeni gelişme!

Eskişehir Alpu'daki tepki çeken termik santrale ilişkin yeni gelişme!

Eskişehir Alpu ilçesindeki verimli tarım arazilerinin üzerine kurulması planlanan kömürlü termik santrale ilişkin açıklanan ihale şartnamesi iptal oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, projenin tamamen iptal edilmesi için hukuksal mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de projeden tamamen vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Eskişehir Alpu ilçesine yapılması planlanan ve daha önce 6 kez ertelenen kömürlü termik santral ihalesi 7'nci kez yapılmak istendi. Yapılan itirazları dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale şartnamesini iptal etti. Kömürlü termik santralin yapılmasına ilişkin sürecin ise devam edeceği öğrenildi.

“Gözümüz aydın Eskişehir”
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ‘Gözümüz aydın Eskişehir' başlığı ile termik santral ihalesinin iptalini takipçilerine müjdeledi. Kurt, açıklamasında, “?İç Anadolu'nun en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovamıza kurulması planlanan kömürlü termik santral ihalesi bir kez daha iptal edildi. ?Havamıza, suyumuza, toprağımıza ve yurttaşlarımıza büyük zararı olacak bu projenin tamamen iptal edilmesi için hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“İhale iptali yetmez projeden vazgeçilmeli”
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Alpu Termik santral projesinin ihalesinin iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Projeden tamamen vazgeçilmesi çağrısında bulunan Çakırözer, “6 kez ertelendikten sonra proje ihalesi iptal edildi. İhale iptali yetmez. Projeden tamamen vazgeçilmeli, proje özelleştirme kapsamından çıkarılmalıdır. Bu karar verimli topraklarımız, temiz havamız ve suyumuzu için hepimize umut verdi. Ancak hepimizin öncelikli talebi projenin özelleştirme kapsamından çıkarılması ve projenin tamamen iptal edilmesidir” dedi.

“Zehir solumak istemiyoruz”
Çakırözer, zehir santrali istemediklerini belirterek, “31 Mart seçimleri öncesinde doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Alpu Ovası'nın koruma altına alındığını söyledi. O güne kadar 6 kez ertelenen ihale, seçimlerin ardından bir kez daha düzenlendi. Ancak sonunda mücadelemiz sonuç verdi, sesimiz duyuldu ve Eskişehir'imizi zehirleyecek, hayattan koparacak termik santral ihalesi iptal edildi. Bu karar hem Alpu Ovamız, hem Eskişehir'imiz hem de tüm Türkiye için olumlu, alkışlanacak bir karardır. Ancak bu yetmez. Kömürlü termik santralinin özelleştirme programından tamamen çıkartılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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