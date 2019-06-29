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ABD'de acil durum! Tüm uçuşlar durdu!

ABD'de acil durum! Tüm uçuşlar durdu!

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Havalimanı yönetimi, acil durumun neden kaynaklandığını henüz açıklamış değil.

CNN International’a konuşan United Airlines yolcusu John Murray, New York’a doğru havalanan uçaklarının 10 dakika sonra geriye döndüğünü söyledi. Murray, “New Jersey’nin kuzeyinde dönüp durduk ve hiçbir yere gitmiyorduk. Ardından Newark’a indik. Acil durum yetkilileri bizi uçaktan çıkardı” dedi.

Hafta içinde Hindistan’dan yola çıkan bir uçak, Newark’a giderken İngiltere üzerinde jetler tarafından indirilmişti. Yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıkmıştı.

ABD
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