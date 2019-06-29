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Alzheimer'den korunmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bu besinleri tüketin

Alzheimer'den korunmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bu besinleri tüketin

Alzheimer hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Diyetisyen Salih Gürel, bu hastalıktan korunmak için önerilerde bulundu.

Alzheimer, yaş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya çıkan, hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalıktır. Geri dönüşümü olmayan ve ilerleyen bir hastalık olan alzheimer, halk arasında bunama olarak bilinir. Beynin fonksiyonlarında bozukluk vardır. Hastanın düşünmesinde sorun ortaya çıkar.

Alzheimer, belirtiler görüldükten 7-8 yıl sonra ölüme yol açabilmektedir. Günümüzde nüfus artışı, yaşam süresinin uzaması ve yaşlı popülasyonun artmasına paralel olarak demans ve demansın en sık görülen tipi olan AH insidansının da artması kaçınılmazdır.

Bu nedenle yaşlanma süreci başta olmak üzere yaşam boyunca beden kütle indeksinin normal aralıkta tutulması ve sağlıklı beslenmenin yaşam tarzına dönüştürülmesi AH riskinin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Yaşlı bireyler başta olmak üzere AH’den korunmak isteyen bireylerin günlük beslenmelerinde omega-3 yağ asitlerini, polifenol içeren besinleri ve antioksidan vitaminler başta olmak üzere vitamin alımlarını artırmaları gerekmektedir.

alzheimer

Diyetisyen Gürel, Alzheimer hastalığından koruyan besinler hakkında şu bilgileri verdi: 

Elma suyu: Beyindeki “asetilkolin” üretimini artıran elma suyunun yapılan araştırmalarda hatırlama hızını ve doğruluğunu artırdığı belirlendi. Elma suyundaki bu madde Alzheimer tedavisinde kullanılan Aricept isimli ilaçta da bulunuyor. Bu nedenle günde 1 elma tüketin ya da suyunu için. 

Tarçın: Şeker hastalığı konusunda bir uzman tarçın yemenin zayıf, etkisiz insülini güçlendirdiğini belirledi. Çünkü 80 milyon Amerikalı insülin direncine sahip. Son yapılan araştırma, tarçının Alzheimer hastalığının başlangıcını durdurabildiğini gösterdi. Bu nedenle yiyeceklerinize ve içeceklerinize tarçın ekleyin. Yarım ve bir çay kaşığı tarçın birçok kişi için yeterlidir. Tarçını gıda takviyesi olarak suda çözünür şekilde de alabilirsiniz. 

Kahve: Bir zamanlar sağlıksız olarak düşünülen kahve şimdilerde beynin yaşlanması için bir tonik olarak kullanılıyor. Alzheimer’ı ilerleten çeşitli kronik hastalıkları yıldırıcı olarak işe yarıyor. Araştırmada, günde 3-5 fincan kahve içen kadın ve erkeklerde Alzheimer gelişme riskinin yüzde 65 oranında azaldığı belirlendi. 

Akdeniz Tipi Beslenme : Yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı sizi Alzheimer’dan uzak tutacak. Akdeniz tarzı beslenme beyni hafıza gerilemesinden ve bunamadan koruyor. Bu nedenle Alzheimer riskinizi yarı yarıya azaltmak için yeşil yapraklı sebzeler, balık, meyveler, sert kabuklu yemişler, baklagiller tüketin. 

Şekeri Azaltın: Çok fazla şeker beyinde Alzheimer plakları oluşturuyor. Tüm şeker türlerinde azaltmaya gitmelisiniz. Şekerli meşrubatlardan uzak durun, 330 ml’lik teneke kutuda 8 çay kaşığı şeker bulunuyor. Bunun yerine taze sıkılmış meyve suyu, şekersiz buzlu çay ya da su için. 

Yürüyüş Yapın: Yürüyüş yapmak zihninizi sakinleştirir ve kısa süreli hafızanızı geliştirir. Michigan Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, ağaçlıklı bir yolda yapılan yürüyüşün kısa süreli hafızayı yüzde 20 oranında artırdığı belirlendi. İnsan ister yaz sıcağında ister kış soğuğunda yürüsün, yürüyüşün faydası değişmiyor. 

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