Erdoğan'a Türkiye'yi tehdit eden general soruldu dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu'nun Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarıyla ilgili soruya, "Böyle bir talimat varsa, gereğini yaparız. Zaten bu konuyla ilgili tedbirlerimiz alınmıştır" yanıtını verdi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü General Ahmed al-Mesmari, Türkiye'nin ülkedeki çatışmalarda aktif rol aldığını iddia ederek, skandal bir açıklama yaptı.

Mesmari, "Hava Kuvvetleri'ne Libya sularındaki Türk gemi ve teknelerinin hedef alınması yönünde talimat verildi" dedi.

Ulusal ordudan Türkiye'ye skandal tehdit

Türkiye'yi General Halife Hafter'e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermekle suçlayan Mesmari, "Libya topraklarında tüm Türk vatandaşlarının tutuklanacağını ve Türkiye'den Libya'ya yapılan tüm uçuşların yasaklanacağını" öne sürdü.

Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Japonya'daki G-20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Konudan haberdar olmadığını belirten Erdoğan, "Bana bu yönde ulaşan bir bilgi yok. Yani Hafter tarafından böyle bir talimat varsa inceletiriz. Zaten bu konularla ilgili gerekli tedbirlerimiz alındı. Bundan sonrada gerekirse farklı tedbirleri alırız" dedi.