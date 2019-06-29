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Bursa'da motosiklet sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi

Bursa'da motosiklet sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi.

Olay, Karacabey-Bandırma karayolunun 75. kilometresinde meydana geldi. Karacabey yönünden Bandırma istikametine seyreden Serdar Aksöz sevk ve idaresindeki 16 JV 215 plakalı motosiklet, Kıranlar Mahallesi'nden gelip kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan Ç. idaresindeki 16 FL 761 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet alev alırken, sürücü Serdar Aksöz olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Karacabey Belediyesi İtfaiye ekipleri alev topuna dönen motosikleti söndürürken, Bursa-Çanakkale karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Motosiklet sürücü Serdar Aksöz'ün cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alınırken, Jandarma ve Bölge Trafikekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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