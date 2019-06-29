Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı

G20 Zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 işi bitti, yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" sözlerini yorumlayan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Türkiye'nin güvenliği için S-400 konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz" dedi.

D-8 Ekonomi Örgütü'nün 22. yıl dönümü toplantısının ardından Sputnik'e konuşan Karamollaoğlu " Türkiye'nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400'ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz. S-400'ler, Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem" dedi.

"Türkiye'nin güvenliği daha geniş çapta ele alınmalı"

Karamollaoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasını desteklediklerini ifade ederek "Bizim baştan beri ifade ettiğimiz üzere, Türkiye'nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400'ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini, hükümetin bu konudaki duyarlılığını doğru buluyoruz. Ama tabii, S-400 sadece S-400 meselesi değil, Türkiye'nin güvenliği daha geniş çapta ele alınmalı. Aynı zamanda Ortadoğu'da yeni şekillenme girişimleri var. 'Yüzyılın Anlaşması' gibi fikirler ortaya atılıyor. Arkasından Suriye meselesi halletmek için Amerika, Rusya ve İsrail bir araya geliyor. Biz G20'nin bir üyesi olarak da, Batı ile görüşmeleri önemsiyoruz. Ama bizim bölgemizin şartlarını dikkate alarak, burada haritanın değişmesi, yeniden çizilmesi konusunda herkes üzerine düşen adımları atmalı, mutlaka tedbirleri almalı diye düşünüyoruz" dedi.

"S-400'ler Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem"

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu 'S-400'ler sadece S-400 değildir' diyerek "S-400'ler, Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem. NATO silahlarıyla uyuşmayan, NATO üyelerinden veya NATO'yla irtibatı olan üyelerden herhangi birinden Türkiye'ye karşı bir tecavüz olduğu takdirde kendisini savunma imkanı veren bir sistem. Bunun için 'S-400 sadece S-400 değildir' diyorum. Bunun arkasından ne gelecek, göreceğiz" diye ekledi.