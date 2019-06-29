HABER /  GÜNCEL

Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı

Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı

G20 Zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 işi bitti, yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" sözlerini yorumlayan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Türkiye'nin güvenliği için S-400 konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz" dedi.

D-8 Ekonomi Örgütü'nün 22. yıl dönümü toplantısının ardından Sputnik'e konuşan Karamollaoğlu " Türkiye'nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400'ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz. S-400'ler, Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem" dedi.

"Türkiye'nin güvenliği daha geniş çapta ele alınmalı"

Karamollaoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasını desteklediklerini ifade ederek "Bizim baştan beri ifade ettiğimiz üzere, Türkiye'nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400'ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini, hükümetin bu konudaki duyarlılığını doğru buluyoruz. Ama tabii, S-400 sadece S-400 meselesi değil, Türkiye'nin güvenliği daha geniş çapta ele alınmalı. Aynı zamanda Ortadoğu'da yeni şekillenme girişimleri var. 'Yüzyılın Anlaşması' gibi fikirler ortaya atılıyor. Arkasından Suriye meselesi halletmek için Amerika, Rusya ve İsrail bir araya geliyor. Biz G20'nin bir üyesi olarak da, Batı ile görüşmeleri önemsiyoruz. Ama bizim bölgemizin şartlarını dikkate alarak, burada haritanın değişmesi, yeniden çizilmesi konusunda herkes üzerine düşen adımları atmalı, mutlaka tedbirleri almalı diye düşünüyoruz" dedi.

"S-400'ler Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem"

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu 'S-400'ler sadece S-400 değildir' diyerek "S-400'ler, Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem. NATO silahlarıyla uyuşmayan, NATO üyelerinden veya NATO'yla irtibatı olan üyelerden herhangi birinden Türkiye'ye karşı bir tecavüz olduğu takdirde kendisini savunma imkanı veren bir sistem. Bunun için 'S-400 sadece S-400 değildir' diyorum. Bunun arkasından ne gelecek, göreceğiz" diye ekledi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı: Bu iş bitti ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü S-400 açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Mansur Yavaş: Yetki belediye başkanında
Mansur Yavaş: Yetki belediye başkanında
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin çirkin iftiralarına bomba cevap
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin çirkin iftiralarına bomba cevap
İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı! Milli skandalın detayları
İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı! Milli skandalın detayları
Marmaris'te dehşete düşüren olay! İşletmesini ateşe verdi
Marmaris'te dehşete düşüren olay! İşletmesini ateşe verdi
İsveç'te ırkçı saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırttılar
İsveç'te ırkçı saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırttılar
ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Ankara Kent Konseyi'nin başkanı belli oldu
Ankara Kent Konseyi'nin başkanı belli oldu
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Steam yaz indirimi ne zaman bitiyor indirimdeki oyunların listesi
Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır
Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır
KKTC'den Maraş çıkışı! Rumlara peşkeş çekmişler
KKTC'den Maraş çıkışı! Rumlara peşkeş çekmişler
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
ABD'de acil durum! Tüm uçuşlar durdu!
ABD'de acil durum! Tüm uçuşlar durdu!
Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!
Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!
Yorumlar 1 yorum