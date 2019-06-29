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Mısır tarlasındaki Hint kenevirleri drone ile tespit edildi

Mısır tarlasındaki Hint kenevirleri drone ile tespit edildi

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, mısırların arasına gizlenmiş 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Çaycuma ilçesindeki 2 dönümlük tarlada, hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yenimahalle'deki tarlaya, sabah saatlerinde, drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde arsanın etrafının çalı ve mısırlarla kapatılarak Hint kenevirlerinin gizlenmek istendiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. 22 bin kök Hint kenevirinin sökülerek imha edileceği belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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