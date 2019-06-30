HABER /  GÜNCEL

Kazakistan’da, bir fotoğraf şantiye işçilerini birbirine düşürdü

Kazakistan’ın Atırav şehrindeki bir petrol sahasında Kazak işçiler Arap işçilere linç girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olayda yumruklar tekmeler havada uçuştu, o korkunç anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Kazakistan’ın Atırav şehrindeki Tengiz petrol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazak işçilerle Arap işçiler arasında belirli konularda problemler yaşanıyordu. İddiaya göre, en son bir Arap işçinin Kazak bir kız ile uygunsuz fotoğraf paylaşması olaylarının fitilinin ateşlenmesine neden oldu.

Bu durum üzerine Kazak işçilerin şantiyede Arap işçilerin peşine düşerek onları yakaladıkları yerlerde dövmeye başladığı, linç girişiminde bulunduğu belirtildi. Yaşanan kavganın dehşete düşüren görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken petrol sahasının yetkililerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Yapılan haberlerde bölgeye güvenlik ekiplerinin yönlendirildiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

Atırav Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın sabah saat 11.00 sularında gerçekleştiği Sohsolited Contracting Endihering and Prourement S. A. L Offshore şirketi çalışanları arasında ve Libya vatandaşı Eli Daoud'un bir kızla uygunsuz bir fotoğraf paylaşması sonucu yaşandığı doğrulandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye rejiminden İdlib'deki Türk noktalarına saldırı
Suriye rejiminden İdlib'deki Türk noktalarına saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaşım yaptı
Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Mesut neden Türkiye'ye gitmiyor?
Mesut neden Türkiye'ye gitmiyor?
Bursa'da motosiklet sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Bursa'da motosiklet sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi
ÖNCEKİ HABERLER
Terazi Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 hafta iyimser başlıyor
Terazi Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 hafta iyimser başlıyor
Mısır tarlasındaki Hint kenevirleri drone ile tespit edildi
Mısır tarlasındaki Hint kenevirleri drone ile tespit edildi
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz yayınlandı izleyen yuh çekti!
ABD Başkanı Trump'tan kritik Huawei kararı
ABD Başkanı Trump'tan kritik Huawei kararı
Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı
Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı
Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!
Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Çantasını çalan 2 kapkaççıyı kovaladı
Yorumlar 1 yorum