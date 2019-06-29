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Suriye rejiminden İdlib'deki Türk noktalarına saldırı

Suriye rejiminden İdlib'deki Türk noktalarına saldırı

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı gerçekleştirdi.

Suriye rejimi Türk kontrol noktalarına ikinci kez saldırı düzenledi. 10 numaralı gözlem noktasına top atışlarının yapıldığı belirtildi. Saldırıda herhangi bir Türk unsurunun isabet almadığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilşikin açıklama yaptı.

Açıklamada "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır. Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir. Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır. Durum yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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