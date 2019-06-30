Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 perşembeye dikkat Akrep Burcu

Ödemelerin ön planda olduğu bir hafta başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. 1-7 Temmuz 2019 haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Ödemelerin ön planda olduğu bir hafta başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Pazartesi günü büyük parasal işlerden uzak durun. Ufak tefek ödemeleriniz ve toparlanması gereken konular üzerine yoğunlaşın. Salı günü bir Güneş tutulması yaşanacak.

Bu Tutulma sizin uzak çevre alanlarınızı etkileyecek. Çeşitli fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Mars, Aslan Burcu’na geçecek.

Kariyerinizde kendinizi göstermek istediğiniz bir dönem olacak. Beraber iş yaptığınız insanlar ve patronlarınızla sürtüşmemeye özen göstermelisiniz. Çarşamba günü itibariyle Venüs, Yengeç Burcu’na geçecek. Gezmek ve değişik yerlerde bulunmaktan mutluluk duyacaksınız.

Bu dönemde kendinizi geliştirebilirsiniz. Perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Yakın çevre bağlantılarınız ve sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Bu alanlarda tamamlanmamış ve kadersel konularla uğraşabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemek için çaba gösterdiğiniz bir hafta olacak. Güzel bir hafta olsun.