HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan kritik Huawei kararı

ABD Başkanı Trump'tan kritik Huawei kararı

Dünyanın günlerce konuştuğu krizde flaş gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Trump, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Trump, Amerikan şirketlerinin Çinli telekom devi Huawei'ye donanım satabilmesinin önünü açacağını söyledi. Bu kararın ardından, Trump'ın kararını Huawei'in resmi hesabı ilginç bir şekilde duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin ticaret ile ilgili sorunlarını aşması için müzakere masasına geri döneceğini açıkladı.

Kritik Huawei kararı

Dünyanın merakla takip ettiği görüşmenin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı. Trump'ın Huawei'ye yeşil ışık yakması, ABD ile Çin arasındaki yeni bir başlangık olarak yorumlandı.

Huaweı böyle duyurdu: U dönüşü

Huawei ise resmi Twitter hesaplarından birinden, U dönüşü? Trump Huawei'nin Amerikan teknolojisi alabileceğini duyurdu!" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı
Karamollaoğlu'ndan flaş S-400 çıkışı
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Mansur Yavaş: Yetki belediye başkanında
Mansur Yavaş: Yetki belediye başkanında
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin çirkin iftiralarına bomba cevap
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin çirkin iftiralarına bomba cevap
İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı! Milli skandalın detayları
İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı! Milli skandalın detayları
Marmaris'te dehşete düşüren olay! İşletmesini ateşe verdi
Marmaris'te dehşete düşüren olay! İşletmesini ateşe verdi
ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te ırkçı saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırttılar
İsveç'te ırkçı saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırttılar
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı 2019
Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı 2019
Ankara Kent Konseyi'nin başkanı belli oldu
Ankara Kent Konseyi'nin başkanı belli oldu
Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır
Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalıdır
Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!
Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen yandı! Mahkemeden emsal karar!
KKTC'den Maraş çıkışı! Rumlara peşkeş çekmişler
KKTC'den Maraş çıkışı! Rumlara peşkeş çekmişler
Ege Yapı'dan 'Kordon İstanbul'da avantajlı ödeme imkanı
Ege Yapı'dan 'Kordon İstanbul'da avantajlı ödeme imkanı
Yorumlar 1 yorum