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Yay Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma parasal alanda

Yay Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 Tutulma parasal alanda

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 1-7 Temmuz 2019 haftasında Yay burcunu neler bekliyor.Başka insanlarla irtibat halinde olduğunuz bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar.

Başka insanlarla irtibat halinde olduğunuz bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Diğer insanlarla iletişimde bulunmaktan mutluluk duyacağınız bir dönem.

Diğer taraftan pazartesi günü önemli birtakım görüşmeler, anlaşmalar ve girişimleriniz varsa bunları ertelemekte fayda var. Salı günü bir Güneş Tutulması gerçekleşecek.

Bu Tutulma sizin parasal işlerinizi tetikleyecek. Banka işlemleri, kredi ve faiz konuları önem kazanıyor. Bu alanlarda önemli birtakım kararlar almaya yatkın olacaksınız. Mars, Aslan Burcu’na geçiyor. Seyahatleriniz artabilir. Medya alanında çalışan Yay’lar bu dönemde güçlerini göstermek ve diğer insanlarla iş birlikleri yerine kendileri ön plana çıkmak isteyebilirler.

Tanımadığınız insanlarla fikir çatışmalarına girmemeye özen göstermelisiniz. Bu dönemde işten elde edilen gelirlerinizde güzel bir artış yaşanabilir. Perşembe gününe dikkat edin. Parasal konular sizi aşağıya çekebilir. Güzel bir hafta diliyorum.

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