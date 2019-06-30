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Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 haftanın astrolojik yorumu Tutulmaya dikkat

Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 haftanın astrolojik yorumu Tutulmaya dikkat

Haftaya Yengeç Burcu’nda oluşan bir Güneş Tutulması ile merhaba diyoruz. 1-7 Temmuz 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya Yengeç Burcu’nda oluşan bir Güneş Tutulması ile merhaba diyoruz. Bu Tutulma bizler için çok önemli. Ev, aile olaylarının bu Tutulma ile hızlandığını görebiliriz.

Tutulma günü Mars, Aslan Burcu’na geçecek. Enerjimizi daha aktif bir şekilde ön plana çıkartacaki organizasyon ve yönetim gerektiren işlerde kendimizi etkin bir şekilde ortaya koyabiliriz.

Çarşamba günü Venüs, Yengeç Burcu’na geçiyor. Evimiz, ailemiz ve bizi seven insanlarla birlikte ilişkilerimiz ön planda olacak. Perşembe gününe dikkat edelim. Bizi aşağıya çekecek durum ve koşullardan uzak durmalıyız. Güzel bir Tutulma ve hafta olsun.

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