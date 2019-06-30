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Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü.

Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi’ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu.

Bazı şahıslar gözaltına alındı

Müdahale sırasında toplanan grup sokak aralarına kaçışırken, tekrar toplanan gruptan bazı şahıslar gözaltına alındı.

Emniyet'ten açıklama: "taciz yok"

Öte yandan söz konusu taciz iddiası ile ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre,“Küçükçekmece’deki taciz iddiası ile ilgili konu şu şekilde; 12 yaşında Yabancı uyruklu bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir kız çocuğuna camdan ‘gel gel’ der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas taciz olayı söz konusu değildir” belirtildi.

Söz konusu taciz iddiası ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin caddede ve polis merkezi önünde güvenlik tedbirleri devam ediyor.

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