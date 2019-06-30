Kova Burcu Hande Kazanova 1-7 Temmuz 2019 hafta eğlenceli başlıyor

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 1-7 Temmuz 2019 haftasında Kova burcunu neler bekliyor? Gün içerisindeki eğlenceli ve sizi harekete geçirecek olaylar pazartesi gününüzü keyifli kılabilir.

Haftaya eğlenceli bir şekilde başlıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Gün içerisindeki eğlenceli ve sizi harekete geçirecek olaylar pazartesi gününüzü keyifli kılabilir. Önemli girişimler konusunda desteklenmeyeceğiniz bir gün olacak.

Salı günü yaşanacak Tutulma’yı iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yaşayacaksınız. İş planlarınız ve günlük hayatınızın ritminde de hızlı birtakım konu ve olayların arttığını göreceksiniz ve bazen olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu hafta hayatın akışına güvenin ve kontrol etmeye çalışmayın. Bu Tutulma zamanında önemli bir iş ya da projenin başlaması devrede olabilir. Büyük kararlar için birkaç gün daha beklemelisiniz.Mars, Aslan Burcu’na geçiyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda sürtüşmelere açık olabilirsiniz.

Sevdiğiniz insanla bir araya gelmek için mücadele halinde olabilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle Venüs, Yengeç Burcu’na geçecek. İşinizi ve üretmeyi seveceğiniz bir dönem başlıyor. Bir arada olduğunuz insanlarla bağlantınızı kuvvetlendireceksiniz. Güzel bir hafta olsun.