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Hande Kazanova Balık burcu 1-7 Temmuz 2019 Tutulma aşk alanında

Hande Kazanova Balık burcu 1-7 Temmuz 2019 Tutulma aşk alanında

1-7 Temmuz 2019 haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. Bu hafta başında ailenizle olmak ya da işlerinizi bir an önce halledip evinize gitmek isteyebilirsiniz.

Bu hafta başında ailenizle olmak ya da işlerinizi bir an önce halledip evinize gitmek isteyebilirsiniz. Önemli kararlar almamanız gerekiyor. Salı günü bir Tutulma gerçekleşecek.

Bu Tutulma sizin aşk alanınızı etkileyecek sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Hayatınızı keyiflendirecek ve biraz da rahatlatacak bir Tutulma yaşayacaksınız.Mars, Aslan Burcu’na geçiyor.

Çalışma hayatınız önem kazanacak. Bu dönem çok çalışabilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle Venüs, Yengeç Burcu’na geçecek. Sevdiğiniz insanla birlikte sosyalleşebilir ve hayattan alacağını keyfi yükseltebilirsiniz.

Bu dönem çok keyifli bir dönem. Kafanızı dinleyin ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirin. Perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Geleceğe dair endişe ve korkularınızın ön plana çıkması, bazı konu ve olayların tekrar etmesi sizi zorlayabilir. Böyle bir durumda sevdiğiniz insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirmeye özen gösterin . Güzel bir hafta diliyorum.

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