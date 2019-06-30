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AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak 2019

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak 2019

İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyet için 3 ders sınavı ne zaman yapılacak araştırması başladı. 3 dersten başarısız olan öğrencilerin gireceği AUZEF mezuniyet sınavı 7 Eylül'de yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için yapılan Mezuniyete Üç Ders Sınavı tarihi belli oldu.

Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacak sınava başvuru yapmadan girebilecektir. 7 Eylül 2019 tarihinde mezuniyete üç ders sınavına girecek öğrenciler tekrar sınav merkezi tercihi yapmayacak olup, 7 Eylül'de yapılacak olan sınava da aynı sınav merkezinde gireceklerdir. 7 Eylül 2019 Mezuniyete Üç Ders Sınav başvurusu reddedilen öğrencilerin tekrar başvuru hakkı yoktur. 7 Eylül 2019 tarihli Mezuniyete Üç Ders Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacaktır. Sınav Giriş Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alabilirsiniz.

BAŞVURU KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.)

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

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