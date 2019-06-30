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Şortlarını yıkamak için denize giren 2 kardeş boğuldu

İhlas Haber Ajansı
Şortlarını yıkamak için denize giren 2 kardeş boğuldu

İSTANBUL'da şortlarını yıkamak için sahile inen 2 kardeşi dalgalar yuttu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yapan biri kız iki çocuğu şortlarını yıkamak için indiği sahilde dev dalgalar yuttu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma sualtı timi, çocukların cansız bedenlerini bularak sahile çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Çiftalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akkaya, kızı Sümeyye Akkaya (15) ve oğlu Alperen Akkaya (9) ile birlikte piknik yapmak için Çiftalan köyü sahiline gitti. Pikniğin ardından abla Sümeyye, kardeşi Alperen ile birlikte sahile inerek şortlarını yıkamak istedi. Ancak sahildeki dev dalgalar kıyıdaki çocukları yuttu. Baba Hasan Akkaya, çocuklarını bulamaması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

Dev dalgaların yuttuğu 2 çocuk öldü 
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dev dalgaların olduğu denize girerek yaptıkları çalışmada, ilk olarak Alperen Akkaya’yı buldu. Hareketsiz bir şekilde denizden çıkartılan 9 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden tim, Sümeyye Akkaya’nın bir süre sonra cansız bedenini denizden çıkarttı. Ölen çocukların ailesi sinir krizi geçirdi. Çocukların bedenlerinin denizden çıkartıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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