Trump ile Kim silahsızlandırılmış bölgede görüşecek!

GÜNEY Kore'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlandırılmış bölgede görüşeceklerini duyurdu.

Trump, "Kısa olacak fakat bir el sıkışma çok şey demektir. Bu, Kore Yarımadası'nda barış süreci için büyük bir dönüm noktası olur" dedi.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuşan Trump, ilgili yetkililer arasındaki son hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"Yaptırımlar hala devrede, acelem yok"

Trump, Moon ile birlikte "silahsızlandırılmış bölgeye" gideceklerini kaydederek, "DMZ'ye gidiyoruz ve orada Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğiz. Birbirimiz anlıyoruz. Yaptırımlar hala devrede, acelem yok." ifadelerini kullandı.

"Vietnam'dan bu yana birbirimizi görmedik"

Görüşmenin amacına ilişkin bir soruya ise Trump, "Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz çünkü Vietnam'dan bu yana birbirimizi görmedik." cevabını verdi.

Trump'a "çok ilginç bir öneri" yanıtı

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti. Daha sonra Trump, Kim'in de bu görüşmeyi istediğini açıklamış ve muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını ifade etmişti.