Eski bakan Nihat Ergün Ali Babacan'ın yeni partisine katılıyor iddiası

Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak isimler tek tek belirleniyor. Babacan'ın partisine Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'den sonra eski bakan Nihat Ergün'ün de katılacağı iddia ediliyor.

Siyasetin gündemi Ali Babacan'ın partisiyle yeniden hareketlenecek. Yeni partiye katılan isimler de netleşmeye başladı. Türk siyasetinde yeni bir sayfa açılıyor. AK Parti'de yıllardır ekonomi yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarında sona geldi.

10 gün içerisinde yeni partinin kuruluşunu duyurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın yanında yer alacak isimler de netleşmeye başladı.

Nihat Ergün de yeni partide

Ertuğrul Günay, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin ekibin bilinen isimleriydi. Bugün ise Nihat Ergün'ün de Ali Babacan'ın partisine katılacağı öğrenildi.

17 Aralık'tan sonra kabine dışı kaldı

Nihat Ergün, 17 Aralık sürecinin ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinden alınmıştı.