Kameralar önünde zangır zangır titreyen Angela Merkel'den açıklama!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa zangır zangır titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuna ilişkin soruya "İyiyim" yanıtını verdi.

Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, 'sağlığıyla ilgili endişelerin çıktıkları hızla yok olacağına inandığını' söyledi.

"Özel bir durum yok"

Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel 'doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını' ifade etti.

Titreme nöbetleri

Merkel Perşembe günü Berlin'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü. Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Angela Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti. Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle 'su kaybı' (dehidrasyon) olduğunu söylemişti.