Sezai Temelli: Seçimlerde en güzel cevabı HDP verdi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "23 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle belki de en güçlü itirazı var ettik. Bu kutuplaşmış siyasete, Türkiye halklarını, emekçilerini, kadınlarını strese, gergin siyasete mahkum eden anlayışa en güzel cevabı biz, halkların, emekçilerin ve kadınların mücadelesini örgütleyen HDP ile verdik." dedi.

Türkiye'de bir rejim krizinin olduğunu ileri süren Temelli, böyle ortamlarda gerçekleştirdikleri kongrelerin önem taşıdığını söyledi.

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, "23 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle belki de en güçlü itirazı var ettik. Bu kutuplaşmış siyasete, Türkiye halklarını, emekçilerini, kadınlarını strese, gergin siyasete mahkum eden anlayışa en güzel cevabı biz, halkların, emekçilerin ve kadınların mücadelesini örgütleyen HDP ile verdik." diye konuştu.

Temelli, Japonya'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiğini anımsatarak, "G20 toplantısında kapitalizmin sefaletini bir kez daha dinledik. G20'nin dünya ve Ortadoğu halklarına vadettiği tek şey savaştır." ifadesini kullandı.