HABER /  POLİTİKA

Sezai Temelli: Seçimlerde en güzel cevabı HDP verdi

Anadolu Ajansı
Sezai Temelli: Seçimlerde en güzel cevabı HDP verdi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "23 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle belki de en güçlü itirazı var ettik. Bu kutuplaşmış siyasete, Türkiye halklarını, emekçilerini, kadınlarını strese, gergin siyasete mahkum eden anlayışa en güzel cevabı biz, halkların, emekçilerin ve kadınların mücadelesini örgütleyen HDP ile verdik." dedi.

Türkiye'de bir rejim krizinin olduğunu ileri süren Temelli, böyle ortamlarda gerçekleştirdikleri kongrelerin önem taşıdığını söyledi.

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, "23 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle belki de en güçlü itirazı var ettik. Bu kutuplaşmış siyasete, Türkiye halklarını, emekçilerini, kadınlarını strese, gergin siyasete mahkum eden anlayışa en güzel cevabı biz, halkların, emekçilerin ve kadınların mücadelesini örgütleyen HDP ile verdik." diye konuştu. 

Temelli, Japonya'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiğini anımsatarak, "G20 toplantısında kapitalizmin sefaletini bir kez daha dinledik. G20'nin dünya ve Ortadoğu halklarına vadettiği tek şey savaştır." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da son dakika açıklamalar...
İstanbul'da feci kaza trafiği kilitledi
İstanbul'da feci kaza trafiği kilitledi
Davutoğlu'ndan kritik açıklamalar: Yalvarıyorum gelin konuşalım
Davutoğlu'ndan kritik açıklamalar: Yalvarıyorum gelin konuşalım
AK Parti başarıya nasıl ulaşabilirdi? Dilipak'tan çok tartışılacak sözler!
AK Parti başarıya nasıl ulaşabilirdi? Dilipak'tan çok tartışılacak sözler!
Eski bakan Nihat Ergün Ali Babacan'ın yeni partisine katılıyor iddiası
Eski bakan Nihat Ergün Ali Babacan'ın yeni partisine katılıyor iddiası
Yıllık enflasyon oranında sert düşüş bekleniyor
Yıllık enflasyon oranında sert düşüş bekleniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Pasaport defter harcı kaç para oldu 2019 zamlı yeni fiyatı
Pasaport defter harcı kaç para oldu 2019 zamlı yeni fiyatı
3600 ek gösterde son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterde son durum ne zaman çıkacak yeni haber
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
6 aylık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
6 aylık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Zeytinburnu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik ne zaman gelecek?
Zeytinburnu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik ne zaman gelecek?
Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik saat kaçta gelecek?
Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik saat kaçta gelecek?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak 2019
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak 2019
Yorumlar 2 yorum