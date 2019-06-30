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Pasaport defter harcı kaç para oldu 2019 zamlı yeni fiyatı

Pasaport defter harcı kaç para oldu 2019 zamlı yeni fiyatı

2019 yılı için pasaport fiyatlarına yüzde 23.73 lira zam geldi. Peki 6 aylık ile 10 yıllık arasında değişen pasaport fiyatları 2019 yılında ne kadar olacak, pasaport defter bedeli kaç para oldu? 2018 yılında 108 lira olan defter bedeli 2019 yılı ile birlikte 133 lira oldu.

2019 yılı ile birlikte zam haberleri de bir bir geldi. Bunlardan biri de binlerce vatandaşın cebini etkileyecek pasaport harç zamları oldu. Peki 6 ay ile 14 yıl arasında değişen pasaport harcı ücretleri kaç para oldu 108 lira olan pasaport harcı defteri 2019 yılında ne kadar arttı?

2019 yılı ile birlikte pasaport harç ücretlerine okkalı bir zam geldi. 6 aylık pasaport ücreti 248 lira olurken, 10 yıllık pasaport harcı ücreti 811 lira olacak. Bir de buna 133 liralık defter harcı parası eklenince vatandaş pasaport için neredeyse 1000 lirayı gözden çıkaracak. 

Peki 2019 yılında pasaport harçları ne kadar olacak? 

Buna göre 6 aylık pasaport 137.40 liradan 170 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 201 liradan 284.4 liraya çıktı. Ehliyet harcı da 495.7 liradan 6.3.3 liraya yükseldi. 2019 yılında trafik cezaları da zamlandı. Kırmızı ışıkta geçenlerin cezası da 235 liradan 291 liraya çıktı.

PASAPORT BAŞVURU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM: Pasaport ve sürücü belgeleri 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden veriliyor. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

RANDEVU ADRESİ: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden  veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu  alabilecek.

UCRETLER BANKA ŞUBESİNE YATIRILACAK: Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.

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