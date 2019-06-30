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Galatasaray, Ozornwafor'u kiralama kararı aldı!

Galatasaray, Ozornwafor'u kiralama kararı aldı!

Sarı kırmızılı takım, 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralama kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacağı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, önceki akşam Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini kamuoyuna duyurdu.

Çalışmalar yoğun devam ediyor

Uzun süredir görüşme halinde oldukları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak Aslan'ın önünde ciddi bir engel var.

Fatih terim planını hazırladı

Kadrosunda şu anda, Muslera, Linnes, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne, Mitroglou, Babel ve Ozornwafor olan Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. Yeni gelecek yabancı oyuncular için görüşmelerini son aşamaya getiren sarı-kırmızılılar, kontenjanı boşaltmak zorunda. Sabah'ta yer alan habere göre bu konuda planını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim'in yabancı oyuncularla ilgili belirlediği yol haritası şöyle:

Satılacak: Diagne

Kiralanacak: Ozornwafor

Gönderilecek: Mitroglou

Alınacak: 2 forvet + 1 orta saha

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