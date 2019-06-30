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Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle İBB'nin takipçi sayısı katlandı

Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle İBB'nin takipçi sayısı katlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden ardından İBB'nin Twitter takipçi sayısı büyük artış gösterdi.

23 Haziran seçimlerininde Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter takipçi sayısı 396 bin artış gösterdi.

22 Haziran'da 500 bin 030 olan takipçi sayısı seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle 1 haftada 896 bin 866'ya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 6 Mayıs günü 543 bin 234 olan Twitter takipçi sayısı, seçimlerin iptal edilmesi ve İBB hesabının “YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” tweeti sonrası 469 bine kadar düşmüştü. 

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