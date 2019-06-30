Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası!

Kendisini Mesih ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, yeni parti iddialarıyla ilgili "1994 yılında Abdullah Gül geldi ve 'Sen bir parti kurarsan ben katılırım' dedi" ifadelerini kullandı.

Yeni parti tartışmaları 23 Haziran İBB Başkanlığı seçiminden sonra hızlandı. Yeni parti tartışmalarına eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı da katıldı.

"Sen bir parti kurarsan ben katılırım"

Mezarcı, "1994'de Meclis kulisinde oturuyordum. Gül geldi ve 'sen bir parti kurarsan ben katılırım' dedi. F. Gülen; Arınc'ı Erdoğan'ın safına geçirip Batı destekli Arınç, Gül, Erdoğan üçlüsünü Erbakan'a karşı harekete geçirdi. Sonrası malum. Erbakan Brütüs'ü bu üçlü, şimdi birbirinin Brütüs'ü!" dedi.

"FETÖ güdümlü yeni AK Parti olacak! Plan bu!"

Mezarcı şöyle devam etti: Batı, doksanlı yıllarda FETÖ'yü kullanarak Gül, Arınç, Erdoğan üçlüsüne Erbakan'ı tasfiye ettirdiği gibi; şimdi de Davutoğlu, Gül, Babacan üçlüsüne Erdoğan'ı tasfiye ettirecek. Davutoğlu tasfiye işinde kullanılıp atılacak. Gül destekli Babacan, FETÖ güdümlü yeni AK Parti olacak! Plan bu!