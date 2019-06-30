Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor

Yaz aylarının başlaması ile birlikte tatil ve deniz sezonu da açıldı. Kıştan kalan fazla kilolarını vermek isteyenler kendine en uygun diyeti seçmeye başladı. En çok tercih edilen diyetlerden biri de karpuz diyeti. Peki haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti nedir, nasıl uygulanır işte detaylar...

Diyet araştırmalar yaz aylarının başlaması ile birçok vatandaşın gündeminde. Deniz ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte kıştan kalan fazla kilolarını vermek isteyen vatandaşlar kendine en uygun ve hızlı kilo verdileren diyet programlarını araştırıyor. Karpuz diyeti ise en çok merak edilenlerden biri. Özellikle kadınlar, formlarını kaybetmemek için yaza aylar öncesinden hazırlanır. Peki kış aylarında alınan kilolar yaz aylarında nasıl verilir?

İçerisinde bol miktarda su bulunduran karpuz özellikle de düzenli egzersiz yapan kimselerin ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. 150 gram karpuzda ortalama 45 kalori olduğu düşünüldüğünde yaz için en ideal meyvelerden biridir.

Ancak şeker hastaları karpuz miktarını çok dikkatli ve iyi ayarlamalıdır. İşte bir haftada beş kilo verdiren karpuz diyeti...

1. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Bir dilim karpuz

Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: 1 dilim karpuz

2. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: 5 adet ceviz veya fındık

Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

3. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

4. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran

Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

5. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık

Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz

Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

6. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

7. gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir.