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Saadet'li Vekil İslam'dan ilginç istek: Ceza ve Mercan Dede davet edilsin

Saadet'li Vekil İslam'dan ilginç istek: Ceza ve Mercan Dede davet edilsin

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmada "Cezanızı millet kesti. Ceza deyince aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi. Meclis'e davet edilmelerini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cihangir İslam, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. İslam, TBMM'de rap konseri verilmesini ve Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Mercan Dede'nin (Arkın Ilıcalı) Meclis'e davet edilmesini istedi.

"Cezanızı millet kesti"

İslam, yaptığı açıklamada, "Hem Cumhurbaşkanının hem sizlerin hem de YSK'nın elinden mühür alındı. Mührü aldı ve kendisi bastı, İmamoğlu'nun Başkanlığını onayladı. Cezanızı millet kesti" dedi.

"Aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi"

İslam, konuşmasına şöyle devam etti: Ceza deyince aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi. '800' adlı çok güzel bir parçaları var. Sufi müzik ile rap'in birleştiği bir kombinasyon. Ben, rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede'nin Meclis'e davet edilmesini istirham ediyorum, 600 vekil de onları dinlesin. İlmin ve sanatın ayağına gidilir, ilim ve sanat ayağa çağrılmaz ama en azından güvenlik endişesini anlatırsak belki gelip, lütfedip burada hepimize bir konser verirler. 'Şu koskoca âlemde yalnız bir kulum. İrfan gönül almaktır seferin bitmeden' diyorlar. İşte bu yüzden bu insanları çok seviyorum.

Sancar da destek verdi

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar da İslam'ın talebinin yerine gelmesi için çalışacağını açıkladı.

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