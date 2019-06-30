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Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi

Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi

CHP'li Vekil Mehmet Bekaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı "Aranızda bir tek kadın bile yok. Çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz" diyerek eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter'dan paylaştı.

"Aranızda bir tek kadın bile yok"

Bekaroğlu da Keskin'in paylaşımını retweetleyerek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekaroğlu buluşma görüntülerini paylaşarak şöyle dedi:

Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!

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