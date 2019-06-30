Küçükçekmece'de taciz iddiası halkı sokağa döktü! Emniyetten açıklama geldi

KÜÇÜKÇEKMECE'de 12 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iddianın asılsız olduğunu duyurdu.

İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz söylentisi üzerine mahalleli sokağa döküldü. Yapılan bütün uyarıları dikkate almayan kalabalığa polis TOMA ile müdahalede bulundu. Sokağa çıkan mahallelilerden bazıları gözaltına alındı.

"Herhangi bir fiziki temas, taciz veya tecavüz yok"

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan "Gel gel" diye seslendiği belirtildi. Açıklamada, olayda, "Herhangi bir fiziki temas, taciz veya tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.